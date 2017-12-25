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ne kadar? (25 Aralık 2017)

Piyasalarda 3,81 civarında hareket ediyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2017 10:09 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 11:48
Dolar ne kadar? (25 Aralık 2017)

yılın son haftasında sakin seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,81 civarından yeni haftaya başladı.

Yurtdışı piyasalarda Noel tatilleri olması nedeniyle hafta boyunca hacmin düşük olması bekleniyor.

Euro/TL de 4,51'in üzerinde hareket ediyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde azalan hacim döneminde iyimser bir hava yaşanıyor. Yeni yıl öncesi yeni pozisyon alma iştahı ciddi şekilde azalsa da özellikle Güney Afrika randı siyasi gelişmelerle iyimser bir seyir izliyor. Randdaki iyimserlik bazen tüm gelişmekte olan para birimlerine de yansıyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçen hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL'ye de yansıyor.

piyasalar
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Dolar ne kadar? (25 Aralık 2017)
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