Tüfenkci: 2018 bir hizmet yılı olacak

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
, Türkiye'nin gelecek yılki ekonomik beklentilerine ilişkin, "Hizmetin her alanda büyüyerek devam edeceği bir yıl olacağını söyleyebiliriz. 2018'i bir hizmet yılı olarak kabul ediyoruz" dedi. Tüfenkci, şöyle konuştu: "Üçüncü çeyreği yüzde 11.1 gibi tarihi bir rekorla bitirdik. Dördüncü çeyrekte de beklentilerimiz büyüme yönlü. Bu yaşanan gelişmeler, 2018'e daha umutlu bakmamızı sağlıyor. İstihdam rakamlarıyla, güven endeksleriyle, milli gelir ve hasılayla, baktığımızda yukarı doğru bir trendin olduğunu görüyoruz." Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarının ay sonuna kadar tamamlanacağını hatırlatan Tüfenkci, kayıt ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 5-20 bin lira idari para cezası uygulanacağını anımsattı. Tüfenkci, "E-ticaretin kurallarının belirleneceği ve kayıt altına alınacağı, güvenli ticaretin sağlanacağı bir yıl olacağını görüyoruz" diye konuştu.