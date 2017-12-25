Türk fındığını dünyaya dağıtıyor

1946'da İtalya'nın Alba kasabasında kurulan Ferrero, Türk fındığını dünya sofralarına dağıtıyor. Kalitesinden dolayı Türk fındığı kullanılan Nutella ve Ferrero Rocher markaları, dünyada 170'den fazla ülkede 112 milyon ailenin sofralarında yer buluyor. Nutella'yı Türkiye'nin ürünü olarak gördüklerini belirten Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, "Bu iki ürünümüzün toplamının yüzde 50'sinden fazlasında Türk fındığı bulunuyor. Türk halkı Nutella'yı seviyor. Türkiye'de her üç haneden birine Nutella giriyor. Türkiye, grubun en önemli 5'inci pazarı" dedi. Türkiye'de 6'sı fındık üretim fabrikası olmak üzere toplamda 7 fabrika bulunduğunu belirten Gümüşlüoğlu, "Manisa'daki fabrikamızdan 100 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bir anlamda DNA'mızda bulunan Türk fındığını 100 ülkeye götürüyor ve gönüllü elçiliğini yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Geçen yıl Ferrero'nun 10.3 milyar euro ciro gerçekleştirdiğini vurgulayan Gümüşlüoğlu, son 10 senede Türkiye'de iş hacminin de 4.5 kat büyüdüğünü söyledi. Manisa fabrikasında 35 bin tonluk üretim kapasitesi olduğunun altını çizen Gümüşlüoğlu, "Yeni çalışmalarla bu kapasiteyi 50 bin tona çıkaracağız. Fabrika 3 senede kalitede bütün sertifikasyonlarını tamamladı. Çalışan sayımız on yıl önce 24 iken bugün 1.650'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

FINDIĞA RAKİP YOK

?Bu sene Türkiye'de 750 bin ton üretim gerçekleştirildiğin belirten Gümüşlüoğlu, "Geçen sene ile arasında 100 bin tonun üzerinde bir fark var. Önümüzdeki senenin rekoltesinin ne olabileceğine ilişkin şu anda bir tahminde bulunmak mümkün değil. Fakat 15-20 yıl için sadece Ferrero'nun değil, dünyada hiç kimsenin Türk fındığına direkt olarak bir alternatif yaratabilmesi mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. Gümüşlüoğlu, "Teknolojiyi bahçelere sokamadık ve en önemlisi ölçek yakalayamadık. Yapılacak çok işimiz var" dedi.

ALBA'DA 'TÜRK FINDIK KRALİÇESİ'

Giresun'un kardeş kenti seçilen Alba'da fındığa büyük önem veriliyor. Alba'nın Altalanga köyünde 1968'de açılan Piera Cillario Ferrero Meslek Okulu'nda her sene 80 öğrenci için sektörel eğitimler veriliyor. Eğitim alanlardan biri de 10 yıl önce Tokat'tan Alba'ya göçen Esmanur Aydın. Fındığın dönüşümünden başlayıp satış sürecine kadar bütün akışı öğrendiklerini ifade ediyor.

FINDIK İÇİN DEĞERLİ TARIM PROJESİ

Türk fındığının en büyük kullanıcısı olarak 5 yıldır yürütülen Ferrero Değerli Tarım Projesi tamamen yerli kaynaklarla gerçekleştiriliyor ve deneyimler paylaşılıyor.