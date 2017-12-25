Türk Telekom’a S&P’den ‘sağlamlık’ teyidi geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poors' (S&P) Türk Telekom'un kredi notunu yatırım yapılabilir seviyede 'BBB- ' olarak yineledi. S&P değerlendirmesinde Türk Telekom'un sabit hat pazarında güçlü liderlik pozisyonunda olduğunu hatırlatarak, şirketin geniş şebeke altyapısına, iyi büyüme potansiyeline ve sağlam kârlılığa sahip olduğunu belirtti. S&P, Ağustos 2017'de şirketin notunu yine yatırım yapılabilir seviyede teyid ederken, Fitch de geçtiğimiz Eylül ayında Türk Telekom için 'yatırım yapılabilir' notunu koruduğunu açıklamıştı. S&P değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi: "Türk Telekom, TL'nin ABD Doları ve Euro'ya karşı yüzde 50 değer kaybetmesi ve de FAVÖK'ün yüzde 15-20 gerilemesi gibi öğeler içeren varsayımsal stres testimizi geçiyor. Türk Telekom'un notunun Türkiye'nin notunu 2 kademe geçebileceğini düşünüyoruz. Çünkü Türk Telekom yönetimi nakdinin yüzde 61'ini yabancı para cinsinden tutuyor ve de nakit rezervlerini 12 aylık borç yükümlülüklerini karşılayabilecek seviyede tutmayı hedeflemekte."

'ALO'YA 9 AYDA 37.6 MİLYAR LİRA HARCANDI

Türkiye'de yılın dokuz ayında ses, data ve mesaj trafiğine yaklaşık 37,6 milyar lira harcandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2017 Yılı 3. Çeyrek Pazar Verileri Raporu'ndan yapılan hesaplamalara göre, Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri, yılın dokuz ayında 29 milyar 24 milyon 870 bin 693 lira net gelir elde etti. Söz konusu işletmecilerin 2016'nın dokuz ayında net satış gelirleri 26 milyar 66 milyon 27 bin 908 lira olmuştu.

"EN HIZLI BÜYÜYEN OPERATÖRLERDEN BİRİ OLDUK"

Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu, gelirlerinin önemli bir kısmını dijital servislerden sağlamaya başladıklarını belirterek, "Dünyada en hızlı büyüyen operatörlerden biriyiz. Dünyaya örnek gösterilen bir şirket haline gelmiş durumdayız. Bugün dünyada dijital operatör olarak anılıyoruz" dedi. Terzioğlu, ayrıca Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) 2017 yılı üçüncü çeyrek raporu verilerine göre Turkcell'in pazar payının yüzde 45,6 olarak gerçekleştiğini anımsattı.