2018’de reel sektöre 140 milyarlık ucuz kredi

Ekonomik büyümeye büyük katkı veren Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletle dünya rekoruna imza atarken, bankalar da reel sektöre ucuz kredi için seferber oldu. Bankalar bu kredilerin finansmanı için yurtdışından yaklaşık 8 milyar dolarlık kaynak getirdi. Reel sektöre KGF kefaletli kredide 20 milyar lira ile Halk Bankası birinci sırayı aldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Fon aracılığıyla kullandırılan kredilerin yatırım, ihracat, istihdam ve döviz kazandıran sektörlere yöneldiğini belirtti. KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli de, "Kamu bankalarımız başta olmak üzere 27 bankamız bu sürece büyük destek verdi. Bu kredilerin finansmanı için yurtdışından özel kaynak getirdiler" dedi.

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