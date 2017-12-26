Asgari ücret ne kadar oldu? 2018 asgari ücret ne kadar olacak?

2018 yılı asgari ücreti 29 Aralık Cuma günü açıklanacak! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu; dün konuk olduğu AA Editör Masası'nda şu açıklamalarda bulundu: "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşmeler yapılmış. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave artışımız olacak." İşte asgari ücret konusundaki tüm gelişmeler...

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştiren komisyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlık yapmıştı.

Bakan Sarıeroğlu, buradaki konuşmasında "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.

İşçileri temsil eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplumun beklentilerine duyarlı olması ve yeni asgari ücretin "insan onuruna yakışır" düzeyde belirlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek, ortak sorumluluğumuzdur." diye konuşmuştu.