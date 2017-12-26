Dolar ne kadar? (26 Aralık 2017)

Noel tatili ile birçok ülke piyasasının kapalı olması nedeniyle, açık olan piyasalardaki işlem hacimleri de düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Dolar/TL, gün içerisinde en düşük 3.7965 seviyesini görerek 2 Kasım'dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Dolar kuru saat 9.53 itibarıyla 3.8035 seviyesinde işlem görürken; euro/TL, 4.5150 seviyesinde hareket ediyor.

Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından ABD'deki dava süreci, jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler hâlâ yakından izleniyor.

Goldman Sachs geçen haftaki bir raporunda 12 aylık dönemde Dolar/TL 'nin 3.90 seviyesine yükselebileceğini öngörmüş, Deutsche Bank ise Türk Lirası'nda volatil seyrin 2018 boyunca sürebileceğine dikkat çekmişti.

PİYASALARDA HACİM DÜŞÜK

Küresel piyasalarda dolar, tatil nedeniyle işlem hacminin düşük kaldığı bir ortamda yatay seyrederken; yıl sonu nedeniyle pozisyonların büyük oranda kapatıldı. Avrupa'da da birçok piyasa bugün de kapalı olacak.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde ise bu azalan hacim döneminde iyimser bir hava yaşanıyor. Yeni yıl öncesi yeni pozisyon alma iştahı ciddi şekilde azalsa da özellikle Güney Afrika randı siyasi gelişmelerle iyimser bir seyir izliyor. Randdaki iyimserlik bazen tüm gelişmekte olan para birimlerine de yansıyor.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde geçen hafta başından bu yana görülen olumlu hava TL'ye de yansıyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta geç likidite penceresi faizinde yaptığı 50 baz puanlık artışı ortalama fonlama maliyetine de yansıtarak yüzde 12.75'e çekmesi de piyasayı destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.