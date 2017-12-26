Müteahhitler Rusya'da kriz öncesi dönemi yakalamak üzere

Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası buradaki işlerinin kesintiye uğradığını anımsatan Okay, bu ülkede yeni proje üstlenemediklerini ancak var olan işlerini devam ettirebildiklerini hatırlattı.

Son dönemde iş alamama problemini aştıklarını ve yeni projeler almaya başladıklarını dile getiren Okay, halihazırda Rusya'da devam eden işlerinin tutarının 1,78 milyar dolar olduğunu söyledi. Okay, yeni proje almalarının önünde engel kalmadığını bildirdi.

Okay, Rusya'nın en büyük havalimanı Domodedovo dahil olmak üzere 23 projelerinin bu ülkede devam ettiğini kaydederek, "Yeni alacaklarımız hariç elimizde 3 yıllık işler var. Rusya'da toparlanma eskiye rağmen daha iyi ve olumlu. Türk şirketleri yeni projeler almaya başladı. Kriz öncesi ortamı yakalamak üzereyiz." diye konuştu.

Türki Cumhuriyetlerde de önemli projeler üstlendiklerini dile getiren Okay, uluslararası alanda en çok iş yapan 250 müteahhit firması arasında 86. olduklarını, hedeflerinin ilk 50'ye girmek olduğunu vurguladı.

"İNGİLİZLERDEN İŞ ALMAYA BAŞLADIK"

Okay, Rusya'da yaşanan sıkıntılar sonrası Birleşik Krallık'a açıldıklarını belirterek, Londra'daki Rus dostları sayesinde burada yaklaşık 150 milyon poundluk 2-3 proje üstlendiklerini bildirdi.

Birleşik Krallık'ta yeni projeler de üstleneceklerini dile getiren Okay, ayrıca Türk öğrenciler için küçük metrekareye sahip daireleri bulunan proje hayata geçireceklerini anlattı.

Okay, "Rus dostlarımızın ABD'de birtakım yerleri vardı. İngiltere'den sonra rotayı bu ülkeye kırdık. Miami ve New York'ta iki işimiz başlamak üzere. 150 milyon dolar boyutunda." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'da yaklaşık 100 milyon dolarlık temiz su-atık su işlerinin devam ettiğini aktaran Okay, Türk bayrağını Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden sonra ABD ve Londra'da da gururla dalgalandırdıklarını bildirdi.