Sınav başvuruları 2 Ocak’ta başlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu Kanun Hükmünde Kararname (KHK
) ile yayımlanan taşeron düzenlemesinden 1 milyona yakın çalışanın yararlanacağını açıkladı. Sınav başvrularının 2 Ocak'tan itibaren başlayacağını ve 10 günlük bir süre olacağını ifade eden Sarıeroğlu, bundan sonra kamu kurumlarına taşeron alınmayacağını, kadroya geçişle birlikte çalışanların sendikal ve kıdem haklarının korunacağını söyledi. Kamuya geçecek taşeronların maaşlarının artacağını ve yılda 4 kez ikrâmiye alacağına vurgu yapan Sarıeroğlu, taşeron firmalarının da mağduriyetinin giderilmesi için tazminatlarının ödeneceğini belirtti. Kadroya geçecekler arasında şehir hastanelerinde çalışan 160 bine yakın sağlık personeli bulunduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, "Bundan sonra çalışmak daha da kıymetli hale gelecek. 4C statüsünü tamamen ortadan kaldırıyoruz. 4C'liler 4B statüsüne geçirilecek" dedi.