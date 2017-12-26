Üsküdar'da 1+1 daireler yasaklanıyor

İstanbul'un en eski ilçelerinden olan Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor. Üsküdar Belediyesi olarak barındırdığı tarihi mirasa sahip çıkarak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında çok hızlı bir yol kat ettiklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 3 yılda gelinen son aşama hakkında şu bilgileri verdi:

KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİL "ÖRNEK KENTSEL DÖNÜŞÜM"

"6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası çerçevesinde Üsküdar Belediyesi olarak çalışmalara devam ediyoruz. Üsküdar sınırları içerisinde ne yazık ki yüzde 80'ine varan, kaçak yorgun ve iskansız yapılar bulunduğunu tespit ettik. Bu yapıların dönüşümü odağında yürüttüğümüz çalışmaların adına Örnek Kentsel Dönüşüm dedik. Biz Üsküdar Belediyesi olarak yerinde dönüşüm yapıyoruz. Yerinde dönüşüm yaparken vatandaş eksenli kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bir diğer farklı olan detay ise estetik dönüşüm. Bölgemizde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında binaların özelliklerine ve estetiğine önem veriyoruz. Estetiği ön planda tutuyoruz.''

"ÜSKÜDAR EVİ" GELENEĞİ BAŞLATILDI

Yeni yapılan binaların çatısından kapalı otopark alanına kadar birçok kriter belirlediklerinin altını çizen Türkmen, binaların cephesinin Üsküdar'ın kimyasına uygun bir halde olmasına özen gösterdiklerine değindi. Böylece "Üsküdar Evi" geleneğini de başlatmış olduklarını söyleyen Türkmen, konuşmasında şu noktaların altını çizdi:

1+1 PROJELERE İZİN YOK

"Biz Üsküdar'da siteleşmeye karşıyız. Bu kapsamda mahalle kültürünü devam ettirmeyi hedefliyoruz. Mahalle yaşantısı Üsküdar'da hiç bitmeyecek. Bölgemizde yapılan yeni projelerde 1+1 daire tipine izin vermiyor müsaade etmiyoruz. Üsküdar'da siteler de gökdelenler de olmayacak." İlçede her mahallede ayrı sorunlar tespit ettiklerini, yürütülen çalışmaların kapsamını da mahallelerin önceliklerine göre belirlediklerini belirten Türkmen, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

KİRAZLITEPE MAHALLESİ'NDE KENTSEL YENİLENME HAREKETİ

"En önemli konumuz, Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki Çamlıca Camii eteklerindeki bölge… 7 parsel, 180 bin metrekare alandan oluşan bölgeyi kentsel yenileme alanı ilan ettik. Büyükşehir Meclisi'nden de geçti. Bu alanda bin 400 konut 120 işyeri var. Yeni boğaz planı gereği yaklaşık 2 bine yakın konut ve iş yeri yapacağız. Yüzde 85'ini hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 10-15 gün içinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla bu alanda toplu imza töreni yapacağız. Dönüşümde vatandaşlarımızın da rızasını alacağız. Bu 180 bin metrekarelik alanda yaklaşık 750 tane hissedar var. Bir kısmının sadece tapusu var evi yok. Bir kısmının evi var tapusu yok. Biz hepsini kapsayan bir teklifle yeniden gideceğiz. Bu sahadaki vatandaşlarımıza son kez bir teklifle gidiyoruz. Bu teklif öncesinde o bölgede yaşayan vatandaşlarımızla istişare sonucu teklif götürüyoruz.

Üsküdar'dan Beykoz'a uzanan bölgede 16 olmak üzere ilçe genelinde 33 mahalle olduğunun bilgisini veren Türkmen, özellikle Boğaz bölgesindeki mahallelerde 30 yılı aşkın süredir imar sorunu olduğunu paylaştı.Türkmen, genel olarak mahallelerin sorunları hakkında şunlara değindi:

"İMARDA EZBERLERİ BOZDUK"

Boğaz bölgesindeki mahallelerde 1983 yılında çıkarılan Boğaz Kanunu'na göre plan yapılan planda 70 bin nüfus baz alınmıştı.Ancak bu kanuna rağmen yapılaşma tüm hızıyla devam etmiş. 70 bin kişilik bölgede bugün 270 bin insan yaşıyor. Bu bölgede de yerinde dönüşüm mottomuzla kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. 33 yıl sonra 270 bin insanı burada barındıracak şekilde bir plan yaptık. Planla birlikte 450 bin kişi bölgede yaşayabilecek. Bu kapsamda vatandaşlarımızın da cebine külfet olmadan buranın dönüşümünün önünü açtık. Biz bu bölgede imar noktasında ezber bozduk. Kimsenin yapamayacağı bir konuyu başardık."

"DÖNÜŞÜM YAPMAK İSTEYENLERE RUHSAT VERİYORUZ"

"Çalışmalarda plan süreci bitti. Belirsizlik yok.Dönüşüm yapmak isteyenlere ruhsat vermeye başladık ve vermeye devam ediyoruz. Bölgede plan çerçevesinde sahada hummalı bir çalışma başladı. Hissedarların yüzde 94'ünün hisseli tapusu var. 2 kat olan imarlar 5 ile 7 kat arasına çıktı. Vatandaşı yerinden etmemek için imar planımızı bu şekilde belirledik. Parsellerimizin büyüklüğü ise oldukça fazla. 100 bin metrekareye varan parsellerimiz var. Dönüşüm için hissedarların mutabakatı gerekiyor. Bu kolay olmuyor. Ama bu sunduğumuz yeni plan ile birlikte bu zorluğu önemli ölçüde bertaraf ettik. Vatandaşlarla yaptığımız istişarelerde olumlu yanıtlar ve sonuçlar alıyoruz."

"SULTANMURAT MAHALLESİ'NDE DÖNÜŞÜM 2018'DE BAŞLAYACAK"

2B sorunu olan Sultanmurat Mahallesi'nde önemli bir mesafe kat ettiklerine işaret eden Türkmen, 500 civarında gecekondunun olduğu bu bölgede 2018 yılında kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağının müjdesini verdi.

Dönüşümde 2'inci önemli bölgenin ise Bosna Bulvarı olarak bilinen bölgenin sağındaki 38 ve solundaki 8 dönümlük alan olduğunu belirten Türkmen, bölgedeki çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"İMZALAR DÜĞÜN HAVASINDA ATILDI"

"8 dönüm olan alanda inşaatların yapım aşaması tamamlandı. 15 Ocak'ta yaşam burada başlayacak. Bu bölgede 191 bağımsız bölüm olacak. Bu dönüşüm daireleri daha sonrasında rezerv dönüşüm alanı olarak kullanılacak. 38 dönümlük ise Birlik Camii altında yer alan bölgemiz. Belediyemize ait bir araziydi. Bu bölgemizi işgal eden işgalcilerle anlaşma sağladık. Bin 250 TL kira bedellerini alıyorlar. 2 binTL taşınma ücretlerini de ödeyerek anlaşma sağladık. Kirada oturuyorlar. Adeta düğün havasında imzaları attık. İnşaat 2018 yılının sonunda teslim edilecek ve bu alanda yaklaşık 300 adet bağımsız birim olacak. Vatandaşlarımızı 2018 yılı sonunda yeni evlerine taşımış olacağız.

ÇAMLICA'DAKİ DÖNÜŞÜMÜ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TAKİP EDİYOR

Konuşmasında Çamlıca Camii'nin sadece İstanbul için değil, Türkiye ve hatta İslam coğrafyası için de son derece önemli bir eser olduğunu özellikle vurgulayan Türkmen,"Ramazan Ayı'nda camimiz açılıyor. 60 bin kişi ayı anda ibadet edebilecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu bölgede yapılacak dönüşüm çalışmalarını yoğun programına rağmen takip ediyor. Kiraya çıkmak isteyenlere kira yardımı sağlayacağız. Dilerlerse rezerv konut alanlarındaki yapmış olduğumuz evlerine taşınabilecekler. 2019 seçimlerinden önce teslim etmeyi planlıyoruz. 2 bin daireyi dönüştürmek hiç kolay değil ama anlaşmamızdan sonra biz bunu tecrübemizle birlikte yapacağız. Üsküdar'daki bu dönüşüm Türkiye'ye örnek olacak. Ay sonunda imzaları toplayıp 2-3 ay içinde yıkıma başlayacağız. Yüzde 85'ini hak sahiplerine teslim edeceğiz. Türkiye'ye örnek olacak bir dönüşüm olacak" dedi.