Veri merkezinde dünyada ilk 10’da

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'deki şirketler son dönemde dijital yatırımlarla da adından söz ettiriyor. Bunlardan biri olan Canovate, veri merkezi (data center) ve fiber optik sistemlerindeki teknolojisi ve uçtan uca ürün portföyüyle dünyanın ilk 10 global markası arasına girdi. Yüzde 100 Türk firması olan şirket, bilişim, telekom, savunma sanayisi, balistik, elektro-optik birçok Ar-Ge projesi yaparak, ileri teknoloji ürünleri de geliştiriyor. İstanbul Çekmeköy'de 30 bin metrekare alan üzerinde 100'ü aşan mühendis ekibi ve binin üzerinde çalışanı olan Canovate, 4 kıtada 71 ülkeye ihracat yapıyor.Canovate Group Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, 20 yılda, Ar-Ge'ye 20 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirterek, "Her yıl, 1-1.5 milyon dolar arasında kaynak ayırmaya devam edeceğiz" dedi. 2017'nin grubun atılım yılı olduğunu anlatan Gür, "Üretim kapasitemizin yüzde 66'sını 71 ülkeye ihraç ettik. Ciroda yüzde 48 büyüdük" diye konuştu.Canovate tarafından, Türkiye'nin ilk milli "Canovate elektro-optik radarı" geliştirildi. Her türlü hava koşulunda 360 derece görüş açısıyla değerlendirme yapan "Canovate elektro-optik radarı", havalimanları, sınır güvenliği, boru hatları, kıyı emniyeti, ormanların yangından korunması gibi geniş bir alanda kullanılmaya hazır.Dünyanın en iyi 18, Avrupa'nın en iyi 8'inci Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek, girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya devam ediyor. TÜBİTAK 'ın BİGG Programı kapsamında üç yıldır girişimcilerin başvurularını kabul eden İTÜ Çekirdek, 2017'de seçtiği 62 girişimin destek almasıyla en başarılı uygulayıcı kuruluş oldu.boyutlu yazıcı üreticisi Zaxe, yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla 2018'de dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Zaxe, insansız hava aracı üreticisi Baykar ve teknoloji şirketi Vestel tarafından da tercih ediliyor ve gelecek dönemde Türkiye'den çıkan yeni bir teknoloji şirketi olmaya hazırlanıyor.Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (SEV) bağlı olarak eğitim veren SEV Amerikan Koleji (SAC), 360 metrekarelik bölümü inovasyon, girişimcilik ve ortak çalışma alanı olarak hizmete açtı. SAC X-Zone adı verilen merkez, liseli gençlere girişimcilik ruhu kazandırmayı ve üniversite seçimlerinde onlara yön göstermeyi hedefliyor.