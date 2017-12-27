370 megavatta rüzgâra 108 başvuru yapıldı

Rüzgar enerji
sine dayalı elektrik üretim santrali kurulması amacıyla yapılan ön lisans ihalelerinin ikinci gününde, 8 bölge için toplamda planlanan 370 megavattan en düşük teklif alınan 350 megavatlık kapasitenin tahsisi tamamlandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mustafa İzgeç'in komisyon başkanlığını yaptığı ihalelerde en düşük teklif, Hatay bölgesi için verildi. Söz konusu bölge için verilecek 30 megavatlık ön lisansa yönelik 7 firmanın teklif dosyaları incelendi. Malatya bölgesi için düzenlenen ihalede 11 şirket, Adıyaman bölgesindeki 40 megavatlık kapasite için 6 şirket yarıştı. Erzincan bölgesindeki 50 megavatlık kapasite için 4 şirket teklif sundu. Toplamda 40 megavatlık kapasiteye sahip Kahramanmaraş- Osmaniye bölgesinde, en düşük teklifi veren Güney Res Enerji ve Ak Jeo Enerji'ye 20'şer megavatlık kapasite tahsis edildi. Bu bölge için 11 şirket teklif sundu.
BİR KISMINA TAHSİS YOK
Kocaeli-Yalova bölgesi için 40 megavatlık kapasitenin tamamı en düşük teklif veren Karanfil Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim'e tahsis edildi. Toplam 50 megavat kapasiteye sahip Yozgat Bölgesi için teklif veren Sandeks Enerji, 30 megavatlık lisansın sahibi oldu, 20 megavat ise Menekşe Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim Ticaret'e tahsis edildi. Bu bölge için 15 şirketin teklifi yarıştı. Toplamda planlanan 370 megavatlık kapasiteden kalan 20 megavat ise tahsis edilemedi.