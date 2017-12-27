Doğa Sigorta hızla büyümeyi sürdürüyor

DOĞA Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olarak dikkat çeken sigorta sektörünün 2017 yılında da biraz yavaşlasa da büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Sigortacılığın sergilediği başarılı performansla birlikte, hızla gelişen ekonomimize en büyük katma değeri sağlayan sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Kırmızı, "Sektörümüz Türkiye için stratejik sektörlerden biri haline dönüştü. 2017 yılında yürürlüğe giren 'Katılım Sigortacılığına İlişkin Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik' ile, katılım sigortacılığının yaygınlaşması ve ekonomiye sağladığı katkıyı artırması açısından çok önemli bir adım atıldı. Bu gibi gelişmelerin, 2018 yılında sigorta sektörüne yeni enstrümanlar kazandırarak, sektörün gelişimini hızlandıracağına inanıyoruz" diye konuştu. Doğa Sigorta olarak sektöre adım attıkları günden bu yana istikrarlı bir büyüme performansı sergilediklerinin altını çizen Kırmızı, "Büyümedeki istikrarımızı bu sene de sürdürerek sektörde 9'uncu sıraya yükselmeyi başardık. Hayat dışı branşlarda öne çıkan bir şirket olarak büyümede istikrara verdiğimiz önem doğrultusunda, 2018'de de aynı stratejiyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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