Ekonomi zirvesinden SABAH’a büyük ödül

Bu yıl Endüstri 4.0 ana temasıyla ilki düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde SABAH gazetesine büyük ödül geldi. Ekonomi Servisi muhabirlerinden İbrahim Acar, zirvede 'Yılın Ekonomi Muhabiri' plaketiyle ödüllendirildi. Bankacılıktan teknoparklara kadar geniş bir yelpazede panellerin düzenlendiği zirvenin organizasyonunu yapan Cool Reklam Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Değer, "Bu zirve Türkiye'nin farklı yöntemlerle Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara, işimizin başındayız, teknolojiye yatırımla her sorunu aşarız' mesajı vermeyi amaçladı. Geniş katılımın olduğu zirve her yıl yapılacak" dedi.

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