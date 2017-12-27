FETÖ’nün borsa raporu yolda!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hazırladığı, FETÖ
'nün finansörü Koza-İpek Holding bünyesindeki altın madeninde yapılan 1.4 milyar TL'lik kayıt dışı üretime ilişkin raporda önemli bir ayrıntı daha tespit edildi. Raporda FETÖ'nün 17-25 Aralık
ve 15 Temmuz
darbe girişimleri öncesi tahkikat bilgilerini servis ederek Borsa İstanbul
A.Ş.'de piyasa dolandırıcılığı yaptığına ilişkin bilgilere ulaşıldı. Başsavcılık bu bilgileri değerlendiriyor.
ÇARPICI AYRINTI
Başsavcılığın SPK'dan, "Koza İpek
Holding A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren halka açık şirketleri de içerecek şekilde borsa
da işlem gören halka açık şirketlerin hisse senetlerinde 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 öncesinde hareketlilik olup olmadığıyla ilgili" rapor talebinde bulunduğu kaydedildi. Raporda buna ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya atıfta bulunularak, "Borsa İstanbul A.Ş.'de gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Başkanlığı tarafından gönderilen yazı ile kamuoyunda '17-25 Aralık soruşturmaları' olarak adlandırılan tahkikatların, önceden bir kısım şahıslara servis edilerek borsada piyasa dolandırıcılığı yapıldığı yönündeki iddialar kurulumuz nezdinde incelenmektedir" denildi. Hazırlanacak raporun, kurul karar organınca karara bağlanmasının ardından ivedilikle Ankara Başsavcılığı'na gönderileceği ifade edildi.