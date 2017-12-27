Gemlik için planlama aşaması başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa'nın Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunanyapıların nakline ilişkin planlama sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağını belirterek, "Bu planlama süreci içerisinde nasıl, nerede, ne yapılacak onlara karar verilecek ve çok hızlı olarak da burada konutlar inşa edilip risk taşıyan binalar yavaş yavaş taşınacak" dedi.

DEPREM ÜLKESİ

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkati çeken Özhaseki, ülke topraklarının yüzde 66'sının birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde bulunduğunu, nüfusun da yaklaşık yüzde 71'inin bu bölgelerde yaşadığını söyledi. Bakan Özhaseki, bu nedenle her gün bir ilden deprem haberi geldiğine işaret ederek, daha küçük şiddetli depremlerin her gün birçok kez yaşandığını, ancak hissedilmediği için haberlere konu olmadığını bildirdi. Bakan Özhaseki depremle ilgili yasa çalışmaları olduğunu da hatırlattı. Bakan Özhaseki, Gemlik'te bölgedeki konutların, büyüklüğü az olan depremlerde dahi yıkılabileceğine dair haberlere ilişkin, 6-7 şiddetine dayanamayacak bir şehrin olamayacağını, şehirler kurulurken depremselliğin ön planda tutulup zemin etütlerinin ona göre hesaplanması gerektiğine dikkati çekti. İlgili bölgedeki statik hesapların olabilecek en şiddetli depremlere göre yapılması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Eğer siz bunları yapmazsanız büyük bir felaket sizi bekliyor demektir. Ne yazık ki Gemlik'te de söylenilenler doğru. Biz de okuyoruz onları. Verilen raporlar öyle. 'En ufacık bir depreme dayanamayacak' diye geçiyor" ifadesini kullandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığına da yer tahsisinden dolayı teşekkürlerini ileten Özhaseki, "Buradaki zemin etütleri yapıldı, sert araziler. Zemin sert, inşallah orada buna uygun bir statik içinde de hesap yapılırsa 8-9 şiddetine kadar deprem artık oraya tesir edemez" açıklamalarında bulundu.