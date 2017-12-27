Koru Sigorta kooperatiften anonime geçişini tamamladı

KORU Sigorta yoluna anonim şirket olarak devam ediyor. Koru Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bora, dönüşüm sürecinin ardından yollarına yenilikçi, ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Yenilenen üst yönetimlerinin yanı sıra yeni ürün ve uygulamalarıyla da daha kaliteli bir sigortacılık hizmeti sunacaklarını ifade eden Bora, "2015 sonlarına doğru, bilgi ve tecrübesine güvendiğimiz bugünkü Genel Müdürümüz Soner Şahin'i işin başına getirdik. Genel Müdürümüz, diğer profesyonelleri de şirketimize çekerek daha güçlü kurumsal yönetim oluşturdu. Bu profesyonel kadronun ve anonim şirkete dönüşme hedefimizin de verdiği güçle beraber daha büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza hız verdik. Anonim şirkete dönüşüm kararımızın tescil edilmesiyle de 5 Aralık'ta Koru Sigorta Anonim Şirketi doğmuş oldu. Bu sürecin her aşamasında bizden desteklerini esirgemeyen Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne sonsuz teşekkürlerimizi iletmek isterim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU