‘Quick sektöre değişim getirecek’

HER geçen gün yeni bir gelişmeye sahne olan sigorta sektörünün geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Quick Sigorta CEO'su Levent Uluçeçen, yeni uygulamalar geliştirebilen ve gelişmelere hızlı bir şekilde adapte olabilen dinamik şirketlerin önümüzdeki dönemde sektör içinde belirleyici bir rolü olacağını söyledi. Değişime uyum sağlamanın yolunun ise uygun iklimi sağlamaktan geçtiğini dile getiren Uluçeçen, konuyla ilgili şunları söyledi: "Her iklimin yetiştirdiği kendine özgü bitkiler var. Sigortacılıkta da durum aynen böyle. Siz hem şirketiniz içinde ve hem de iş ortaklarınızla aranızda böyle bir iklim ve kültür yaratamazsanız, yenilikleri takip edebilmeniz ve yeni uygulamalar geliştirmeniz son derece zor. Biz Quick Sigorta olarak kendimizi bu iklime hazırlayarak yola çıktı."

'İKİNCİ FAZA GEÇİYORUZ'

Uluçeçen, sözlerine şöyle devam etti: "Bugün itibarıyla 760 bin poliçeye ulaştık. Planladığımız çok sayıda yenilikçi ve ses getireceğine inandığımız projemiz var. Quick Sigorta olarak hayata geçirmek istediğimiz projelerin sadece çok küçük bir kısmını uygulamaya aldık. Acentelerimizle birlikte şu an Quick Sigorta'nın birinci fazındayız. İkinci faza geçtiğimizde sektörde çok büyük fark yaratacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."