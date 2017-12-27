Sigorta sanatı da KORUYOR

Son yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilen sanat sergileri ve uluslararası sanat etkinliklerinin sayısındaki artışın yanı sıra, bu alana giderek artan ilgi sonucu, Türk sigorta sektöründe de daha kapsamlı ve özel çözüm arayışları ortaya çıkmaya başladı. Bu arayışlara bir çözüm de VHV Reasürans'tan geldi. VHV Reasürans, sanat riskleri kapsamında geliştirilen ürünlerle ayrı ayrı özel sanat eseri koleksiyonları; geçici ve kalıcı sanat sergileri ve müzelere teminat çözümleri sunuyor. VHV Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ağacık şunları söyledi: "Sanat eseri sigortası ile tablolar, heykeller, fotoğraflar, değerli antika ya da tasarım mobilyalar ve müzik aletlerinden özel kullanım eşyalara, mücevherlere ve değerli saatlere kadar; sanatsal ve/ veya tarihi değeri olan ve özel anlam içeren çok geniş yelpazedeki parçalar için sigorta koruması sağlanmaktadır. Söz konusu teminat tüm riskler kategorisinde sunuluyor ve sigortalanan eserlerin bulunduğu adreslerin yanı sıra, adresler arası taşımalar esnasında veya eserlerin emanet olarak bulunduğu sergi, galeri ve müzelerde maruz kalabilecekleri tüm zararlara karşı koruma sağlıyor."

DOĞAL AFET VE TERÖRİZM RİSKLERİ DE KAPSAMDA

Buna ilave olarak teminatların, doğal afet ve terörizm tehlikelerini de içerecek kapsamda sunulduğunu aktaran Ağacık, sözlerini şu şekilde tamamladı: "VHV Reasürans sanat sigortaları alanında faaliyete geçerek, Türkiye sigorta sektörüne bu alanda uluslararası çapta teknik donanım ile Türkçe teminat detaylarıyla birlikte Türkçe hizmet sunan bir oyuncu kazandırmış oldu. VHV Reasürans'ın sektör içinde kısa sürede geliştirdiği sağlam ilişkileri ve Türkiye piyasasının beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik güçlü anlayışı ile sanat sigortaları alanında geliştirdiği ürünlerini buluşturması, sektörün bu alandaki çözüm arayışına en iyi cevap olma iddiasındadır."