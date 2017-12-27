Son dakika: Ünlü iş adamı Recep Ercan Keskin gözaltına alındı!

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 'Hayali ihracat', 'akaryakıt kaçakçılığı', 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamaları ile yapılan operasyonda Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı.

BİR YILDIR SÜREN SORUŞTURMA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir yıldır yürüttüğü soruşturmada önemli detayların yer aldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, soruşturmanın merkezinde ise, holdinge bağlı Y. Akaryakıt dağıtım şirketi yer alıyor.



Edinilen bilgilere göre, şüpheliler, hayali ihracat nedeni ile yüksek miktarda KDV iadesi almakla suçlanıyor. Soruşturma dosyasına göre, söz konusu hayali ihracatı organize eden isimler arasında Recep Ercan Keskin'in yanı sıra, S. Ö., M. K., E. U. gibi isimler de yer aldı.



ASFALT YAPILMIŞ GÖSTERDİLER



İddiaya göre şüpheliler, dağıtım belgesi kapsamında ithal ettikleri motorini piyasaya sundu. Ancak faturasız yapılan bu işlemlerde, söz konusu ürünün Tuzla'da asfalt üretiminde kullanılmış gibi gösterildi. Gerçekte ise, Tuzla'daki W. A. isimli firmaya fiziki olarak motorin girişi olmadı. Şirket, elindeki Dahilde İşlemle Belgesi ile ithal edilen ürün, ihraç edilmiş gibi gösterildi. Bu yolla, milyonlarca liralık haksız ÖTV ve KDV iadesi alındı.

SON YILLARIN EN BÜYÜĞÜ



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun son yılların en büyük operasyonu olduğu öne sürülüyor.

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