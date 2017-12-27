Sudan’la 10 milyar $’lık ticaret hayal değil

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Türkiye
ile Sudan arasındaki ticaret hacmini 5 yılda 10 milyar dolara çıkarma hedefinin hayal olmadığını söyledi. Söz konusu hedefin iki ülkenin üzerinde çalışması gereken ve tarihi bağlarla desteklenen bir strateji olduğunu anlatan Gandur, gelişmelerin yakından takip edileceğini söyledi. Gandur, Sudan'ın güvenli, insan potansiyeli yüksek, köklü eğitim geçmişine sahip bir ülke olduğuna değinerek, "Sudan ciddi tarım, su, toprak, hayvan, maden, petrol ve gaz kaynaklarına sahip" diye konuştu. Sudan'ın ayrıca 600 milyonluk Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı'na (COMESA) komşu olduğuna dikkat çeken Gandur, bütün bunların ülkeyi yüksek potansiyel sahibi yaptığını vurguladı. İki ülke arasında ticaret hacmi geçen yıl 510 milyon 110 bin dolar olurken, bu rakam 2017'nin 10 ayında 406 milyon 783 bin dolar olarak gerçekleşti.