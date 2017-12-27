Üsküdar’da sitelere ve gökdelene geçit yok

İstanbul'un en eski ilçelerinden olan Üsküdar'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerliyor. Üsküdar Belediyesi olarak tarihi mirasa sahip çıkarak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında çok hızlı bir yol kat ettiklerini belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, en fazla 6 kata kadar izin vereceklerini vurgulayarak, "Üsküdar'da yüksek kat serbestliğine geçit yok. Bunu asla kabul etmiyoruz. Hayli yol kat ettiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile ilçemizi hak ettiği görünüme kavuşturacağız. Gökdelenlere, siteleşmeye Üsküdar'da müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Üsküdar'ın yüzde 80'inde kaçak yapılar bulunduğunu söyleyen Türkmen, "Üsküdar Belediyesi olarak yerinde dönüşüm yapıyoruz. Yerinde dönüşüm yaparken vatandaş eksenli kentsel dönüşüm yapıyoruz. Bir diğer farklı olan detay ise estetik dönüşüm. Estetiği ön planda tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖRNEK DÖNÜŞÜM

Çamlıca Camii'nin sadece İstanbul için değil, Türkiye ve hatta İslam coğrafyası için de son derece önemli bir eser olduğunu vurgulayan Türkmen, "Ramazan ayında camimiz açılıyor. 60 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek" dedi. Türkmen şöyle devam etti: "Kiraya çıkmak isteyenlere kira yardımı sağlayacağız. Dilerlerse rezerv konut alanlarındaki yapmış olduğumuz evlerine taşınabilecekler. 2019 seçimlerinden önce teslim etmeyi planlıyoruz. 2 bin daireyi dönüştürmek hiç kolay değil ama anlaşmamızdan sonra biz bunu tecrübemizle yapacağız. Üsküdar'daki bu dönüşüm Türkiye'ye örnek olacak. Ay sonunda imzaları toplayıp 2-3 ay içinde yıkıma başlayacağız. Yüzde 85'ini hak sahiplerine teslim edeceğiz."