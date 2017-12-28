2018 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için kritik gün geldi...

Milyonlarca işçi yarın açıklanacak 2018 asgari ücret zam oranını bekliyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret için teklifini yaptı. Yarın yapılacak 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nda net nin 893 lira 90 kuruşluk zam teklifi kabul edilecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2018 yılının sonuna gelinirken birçok farklı meslek grubunda çalışarak geçimlerini sağlayan milyonlarca işçi asgari ücretin zam oranın merak ediyor. 2018 yılında ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya çalışan vatandaşlarımızın gözü yarınki toplantıda olacak.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da "Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek, ortak sorumluluğumuzdur." diye konuşmuştu.

KARAR ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin 1.893 TL olmasını isteyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya gelmişti.

2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU

BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.777 TL

GÜN 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET 59.24 TL

AYLIK BRÜT ÜCRET 1.777 TL

İŞÇİ SGK PAYI ( % 14 ) 248.78 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 ) 17,77 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI 1.510,45 TL

GELİR VERGİSİ TUTARI ( % 15 ) 226,57 TL

DAMGA VERGİSİ ( %07,59 ) 13,48 TL

İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI 506,60 TL

NET ELE GEÇEN ( AGİ'SİZ ) 1,270,73 TL

AGİ (Bekâr ve Çocuksuz) 133,27 TL

NET ELE GEÇEN ( AGİ DAHİL ) 1.404,00 TL