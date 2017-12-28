28 Aralık altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? EN GÜNCEL

28 Aralık Perşembe çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 28 Aralık Perşembe altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 28 Aralık Perşembe günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

28 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 158,40

Satış: 158,45

Çeyrek Altın

Alış: 252,83

Satış: 258,56

Yarım Altın

Alış: 504,09

Satış: 517,12

Tam Altın

Alış: 1.014,50

Satış: 1.039,77

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.045,00

Satış: 1.055,00

Ata Altın

Alış: 1.042,94

Satış: 1.069,02

14 Ayar Altın

Alış: 90,07

Satış: 90,14

18 Ayar Altın

Alış: 115,36

Satış: 115,44

22 Ayar Bilezik

Alış: 144,12

Satış: 144,22