BDDK'dan flaş kredi kartı açıklaması

Akben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamili onayı alınması şartını getirdiklerini ve bunun için 16 Şubat'ta kurul kararı aldıklarını anımsattı.

Özellikle vatandaşların internetten alışverişlerde dolandırıcılar tarafından kandırılmasının önüne geçmek için vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda böyle bir karar aldıklarını anlatan Akben, "Burada kural şu; kart hamili istemedikçe kart internetten alışverişe kapalı olarak üretilecek. Müşteri dilerse ve onay verirse kartı ya da kartları e-ticarete açılacak." dedi.

Akben, BDDK olarak önceliklerinin kart sahiplerini herhangi bir olumsuzluğa karşı korumak, dolandırılmasını önlemek ve siber saldırılara karşı da tedbir almak olduğunu ifade etti.

Bankaların farklı kanallardan müşterilerine ulaşmaya çalıştığını ancak bazı nedenlerden dolayı müşterilere ulaşmada birtakım zorluklar yaşandığını dile getiren Akben, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi onay süresi 17 Ağustos'ta bitecekti ancak gelen talepler doğrultusunda bu süreyi 31 Aralık'a ertelemiştik. Biz süreyi ne kadar da uzatsak müşteriler bankaların çeşitli kanallardan gönderdikleri onay mesajlarına bilinçli cevap vermiyor. Çünkü vatandaşın cebinde birden fazla kart olabiliyor. Bu kartlardan bazıları internete açık bazıları değil. Aslında vatandaş istediği zaman bankasını arayarak anında kartını internetten kullanıma açabilir. Bu zor değil. Gayemiz, kart hamillerinin korunması, e-ticaretin engellenmesi değil. Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresini bankalar ve vatandaşlardan gelen talepler ile yıl sonunda gerek yoğunlaşan harcamalar gerekse banka sistemlerinin entegrasyonunda aksama olmaması için 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz."

"İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME 90 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Mehmet Ali Akben, Türkiye'de kasım ayı sonu itibarıyla 62,2 milyonu kredi kartı ve 130 milyonu banka kartı olmak üzere 192,2 milyon adet kart bulunduğu bilgisini verdi.

Yılın 11 aylık döneminde internetten yapılan kartlı ödeme tutarının 90 milyar lirayı aştığını belirten Akben, ülkede kredi kartına sahip 24 milyonun üzerinde vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

Akben, Türkiye'nin kart açısından çok önemli bir ülke olduğunu, bankaların kartlarla ilgili birimlerine ciddi bir yük getirdiğini ve herhangi bir mağduriyet oluşmaması için süreyi 31 Ocak 2018'de sona erdirme kararı aldıklarını sözlerine ekledi.

"350 MİLYAR TL'LİK E-TİCARET HEDEFİNE ULAŞILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR KARAR"

Türkiye'de sunulan ödeme ve elektronik para hizmetlerinin gelişmesine liderlik ederek, tüketicinin ve işletmelerin hayatını kolaylaştıracak güvenli, kolay ve yenilikçi hizmetlere ulaşmasını sağlamayı hedefleyen Ödeme ve Elektronik Para Derneği'nin (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık, kararın süresinin uzatılmasını yorumladı. Eliaçık "Kartını sıklıkla internette kullanan kişiler süreye uyarak kartlarını internet alışverişine açtırdı. Ancak özellikle internet üzerinden yalnızca ara sıra alışveriş yapan ve e-ticaret sistemine kazandırmaya çalıştığımız kitleye ulaşılması için BDDK'nın aldığı ek süre kararının son derece faydalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti: "Kredi kartlarının internette kullanıma açık tutulması kararı, hem Sayın Başbakan tarafından açıklanan 350 milyar TL'lik e-ticaret hacmine ulaşılması hem de KOBİ'lerin e-ticaretle buluşması anlamında atılması gereken önemli adımlardan bir tanesiydi. Ek süre kararı bu nedenle de çok yerinde bir uygulamadır."