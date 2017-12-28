Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Dolar ne kadar? (28 Aralık 2017)

ne kadar? (28 Aralık 2017)

Noel tatili ve yeni yılın yaklaşmasıyla piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken / güne 3.80'in hemen üzerinde başladı.

Giriş Tarihi: 28.12.2017 09:43
Dolar ne kadar? (28 Aralık 2017)

Küresel piyasalarda yılsonu nedeniyle pozisyonlar büyük oranda kapatıldı ve yeni pozisyon açma istekliliği de bulunmuyor.

Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler yakından izleniyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerindeki düşüşle baskı altında kalan değer kaybına karşı koymaya çalışırken, emtia ile bağlantılı para birimleri petrol ve metal fiyaarındaki yükselişten destek buldu.

Dolar endeksi 1 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesi 92.842'ye geriledi.

Dolar/TL ise saat 0854'te 3.8145/3.8164 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1830/4.1854, euro/TL ise 4.5515/4.5543 seviyesinde.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar ne kadar? (28 Aralık 2017)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN