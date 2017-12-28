Dolar ne kadar? (28 Aralık 2017)

Küresel piyasalarda yılsonu nedeniyle pozisyonlar büyük oranda kapatıldı ve yeni pozisyon açma istekliliği de bulunmuyor.

Fed ve TCMB'nin faiz kararlarının ardından jeopolitik gelişmeler, ABD ve AB ile ilişkiler yakından izleniyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerindeki düşüşle baskı altında kalan dolar değer kaybına karşı koymaya çalışırken, emtia ile bağlantılı para birimleri petrol ve metal fiyatlarındaki yükselişten destek buldu.

Dolar endeksi 1 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesi 92.842'ye geriledi.

Dolar/TL ise saat 0854'te 3.8145/3.8164 seviyesinde işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 4.1830/4.1854, euro/TL ise 4.5515/4.5543 seviyesinde.