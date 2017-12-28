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çiftçisinin kuraklık endişesi giderek büyüyor

Giriş Tarihi: 28.12.2017
GAP çiftçisinin kuraklık endişesi giderek büyüyor
Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden, 'ın başkenti konumundaki 'da, sonbahar ve kış aylarında istenilen yağışın gerçekleşmemesi hububat üreticilerini endişelendiriyor. Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada bulunan Şanlıurfa, Türkiye'deki mercimeğin yüzde 36'sını, buğdayın 10'unu arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor. Şehirde yaklaşık 6 milyon 394 bin dekarlık alanda hububat tarımı yapılıyor. (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, geçen yıllara nazaran bu yılın kurak geçtiğini belirterek, önümüzdeki günlerde yeterli yağışın olmaması durumunda hububatta verimin düşebileceğini söyledi. Çullu, yağışların düzenli olmaması halinde çiftçilerin sıkıntı yaşayacağını ifade ederek, "Yaşanan küresel ısınma ile dönemsel kuraklıklar, yağışların zamanını ve dengesini şaşırttı. GAP alanı, farklı bir iklime sahip olması nedeniyle daha çok etkilenen yerler arasında" dedi.
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GAP çiftçisinin kuraklık endişesi giderek büyüyor
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