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Keskin’e hayali ihracat gözaltısı

Giriş Tarihi: 28.12.2017

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, merkezli bir holdinge yönelik yürüttüğü soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. 'Hayali ihracat', 'akaryakıt kaçakçılığı', 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamaları yapılan operasyonda Keskin Holding'in sahibi Recep Ercan Keskin ile birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin İstanbul'dan Kocaeli'ne götürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın merkezinde ise, holdinge bağlı Y. Akaryakıt dağıtım şirketi yer alıyor. İddiaya göre şüpheliler, dağıtım belgesi kapsamında ithal ettikleri motorini piyasaya sundu. Ancak faturasız yapılan bu işlemlerde, söz konusu ürün, Tuzla'da asfalt üretiminde kullanılmış gibi gösterildi. Gerçekte ise, Tuzla'daki W. A. isimli firmaya fiziki olarak motorin girişi olmadı. İthal ürün, ihraç edilmiş gibi gösterildi.

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Keskin’e hayali ihracat gözaltısı
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