Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Küresel piyasalar 2018'i bekliyor

lar 2018'i bekliyor

lar, geride kalan Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli sakin bir seyir izliyor.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 10:37
Küresel piyasalar 2018'i bekliyor

ABD'de dün açıklanan, bekleyen konut satışları verisinin tahminlerden iyi gelmesinin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 ile sınırlı oranda değer kazandı. Analistler, dün ayrıca Conference Board Tüketici Güven Endeksi'nin açıklandığını hatırlatarak, beklentilerin altında kalan endeksin, 2018'de vergi indirimlerinin morali ile başlayacak piyasalar üzerinde etkili olmadığını söyledi.

Avrupa tarafında, avro/dolar paritesinin 1,19'un üzerine çıkmasına karşın pay piyasalarında genel olarak sakin bir seyir izlenirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi pozitif ayrıştı. FTSE 100 endeksi, dün yüzde 0,37 değer kazanarak 7.621 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Almanya'da DAX endeksi ve Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay bir seyir izledi. İngiltere'de Brexit süreci ile ilgili iyimserliğin devam ettiğini ve bakır başta olmak üzere artan emtia fiyatlarının, bundan faydalanan fon ve şirketler üzerinden pay piyasalarındaki yükselişi desteklediğini ifade eden analistler, sterlin/dolar paritesinin 1,34 seviyelerinde dengelendiğini kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretim ve perakende satış verilerinin beklentileri aşmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,7 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,13 değer kazanarak günü 112.150 puandan tamamlarken, dolar/TL 3,8169 seviyesinden kapandı. Analistler, bugün yurt içinde ekonomi güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin önemli direnç, 111.000 ve 110.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küresel piyasalar 2018'i bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN