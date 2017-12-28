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S-400 bataryasına 2.5 milyar dolar ödendi

Giriş Tarihi: 28.12.2017
S-400 bataryasına 2.5 milyar dolar ödendi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 'dan alınan S-400 füze savunma sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı 'un, "'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin Canikli, "Doğru. İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" ifadesini kullandı. Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim?' sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" diye konuştu. Sergey Çemezov, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapmayı planladıklarını söyledi.

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S-400 bataryasına 2.5 milyar dolar ödendi
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