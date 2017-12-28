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Son dakika: 'a soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'nün hain darbe girişimine kadar FETÖ'nün iş adamları yapılanması TUSKON'un etkinliklerine ev sahipliği yapan hakkında soruşturma başlatıldı

AJANSLAR SABAH.COM.TR EKONOMİ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2017 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2017 16:46
Son dakika: TÜYAP'a FETÖ soruşturması!

15 TEMMUZ'A KADAR FUARLARA EV SAHİPLİĞİ...

Başsavcılık tarafından, 'ta 2014'ten sonra 2016 terör örgütünün darbe girişimine kadar, FETÖ terör örgünün ticari cemiyet kuruluşu olan TUSKON'un birçok toplantılarına, fuarlarına ve kongrelerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İŞTE O SUÇLAMALAR...

TÜYAP yöneticileri hakkında başlatılan soruşturmanın "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını cebren ortadan kaldırmak, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisini cebren işlevsiz hale getirmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren görevini yapmaktan engellemek, FETÖ terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık yapmak suçlarından" başlatıldığı kaydedildi.

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Son dakika: TÜYAP'a FETÖ soruşturması!
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