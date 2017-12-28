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Tüketici temiz de üzerine para aldı

Giriş Tarihi: 28.12.2017
Tüketici temiz enerjide üzerine para aldı
Son 20 yılda temiz elektrik kaynaklarını teşvik etmek için 200 milyar dolarlık yatırım yapan 'da bu dev yatırım beklenmedik bir duruma yol açtı. Büyük tüketicilere elektrik kullanmaları için para ödenmeye başlandı. Geçen hafta pazar ve pazartesi gününün ilk saatlerinde Avrupa çapındaki en büyük elektrik ticareti borsası Spot piyasasında, düşük talep, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve yoğun rüzgârın rüzgâr si santrallerini çok iyi çalıştırması sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düştü. Bu "negatif fiyatlama" durumu Almanya'ya özgü değil. Ancak, daha yeşil enerji kaynaklarına yatırımın teşvik edilmesi sayesinde en çok bu ülkede görülüyor. EPEX Spot verilerine göre bu yıl Almanya'da 100'den fazla kez müşterilere enerji tüketmeleri için para ödendi. Pazar günü fabrika sahipleri ve diğer büyük tüketiciler, toptan fiyatlamada kullandıkları bir megavat saat elektrik başına 60 dolar dolayında aldı.
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Tüketici temiz enerjide üzerine para aldı
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