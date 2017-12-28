Haberler Ekonomi Haberleri Yılbaşında oteller dolup taşacak

Yılbaşında oteller dolup taşacak Bu yılbaşında 250 bin kişi tatile çıkmaya hazırlanıyor, otel rezervasyonları şimdiden yüzde 90 doluluğa ulaştı. Yurtiçinde Uludağ, yurtdışında ise Bulgaristan gözde tatil mekanları arasında yer alıyor