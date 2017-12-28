Zenginler 1 trilyon dolar zenginleşti

Dünyanın en zengin insanları 2017'de 994 milyar dolar daha fazla zengin oldu. 994 milyar dolarlık söz konusu artış, 2016'da kaydedilenin dört katı düzeyinde gerçekleşti. Dünyanın en zengin 500 kişisinin günlük sıralamasını içeren Bloomberg Milyarderler Endeksi yüzde 23 artarken MSCI Dünya Endeksi yüzde 20 yükseldi; Standard & Poor's 500 Endeksi ise yüzde 20 arttı. Amazon Inc. kurucusu Jeff Bezos, 2017'de servetini 34 milyar dolar artırarak 100 milyar dolar ile dünyanın en zengin kişisi oldu.

ÇİNLİLER HIZLA BÜYÜYOR

Listeye giren 49 ülkeden zenginler arasında 38 Çinli milyarder, ekledikleri 177 milyar dolarla servetlerini yüzde 65 artırdı. Listede 159 isimle temsil edilen ABD'de ise milyarderler 315 milyar dolar ekledikleri servetlerini yüzde 18 artırmış oldu. Çinli işadamı Hui Ka Yan, 25,9 milyar dolarla servetini yüzde 350 artırdı ve Bezos'un ardından servetini en fazla artıran kişi konumuna yükseldi.

57 TEKNOLOJİ MİLYARDERİ VAR

2017 aynı zamanda teknoloji patronlarının yılı oldu. Listede yer alan 57 teknoloji milyarderi, 262 milyar dolarla servetlerini yüzde 35 artırdı. Facebook'un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, 22.6 milyar dolarla servetini yüzde 45 artırdı. Endekste yer alan ve servetini artıran 440 milyarder, 2017'de 1.05 trilyon dolarlık artış sağlarken servetleri azalan 58 milyarder ise 46 milyar dolar kayıp yaşadı. Yüzde 39 düşüşle, servetinin 4,1 milyar dolarını kaybeden Fransız telekomünikasyon devi Patrick Drahi servetinde en fazla kayıp kaşayan kişi oldu. Geçen yıl listede yer alan 60 milyarder ise servet kayıpları veya rakiplerinin servetlerini daha fazla artırması nedeniyle liste dışı kaldı.

2017'DE ZENGİNLERİN HARCAMALARI DA ARTTI

2017 zengin olmak için iyi bir yıl oldu. Zenginler lüks markalara harcamalarını artırdı. Yönetim danışmanlığı şirketi Bain & Company, 2017'de lüks harcamaların yüzde 5 arttığını açıkladı. Amerika'nın en zengin yüzde 10'u 2013-2016 arasında servetlerini de yüzde 40 artırdı.