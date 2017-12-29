2017’de sosyal yardım rekoru kırıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017'nin sosyal yardım
bilançosunu SABAH'a açıkladı. Bakanlık engelli vatandaş
lara, terör mağdurlarına ve dar gelirli ailelere bir yılda yaklaşık 12 milyar liralık sosyal yardım sağladı. Bunun yanı sıra, 'koruyucu aile
projesi' kapsamında ise bir yıl içerisinde bin 124 çocuk yuva sahibi oldu. Hükümet, toplumun bütün kesimlerinde refahın artırılması için bütün kaynaklarını seferber ederken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da çocuklardan yaşlılara, terör mağdurlarından engelli vatandaşlara kadar yardım elini uzatıyor. Bu kapsamda 2017 yılında yoksul ailelerin ev yapım ve onarım yardımı kapsamında 44 milyon liralık kaynak aktarıldı. 18 yaş altı 90 bin engelli vatandaş için 3 milyar, yaklaşık 500 bin ağır engelli vatandaşa ise 'evde bakım yardımı' kapsamında 5 milyar 720 bin lira olmak üzere yaklaşık 600 bin engelli vatandaşa 8 milyar 720 bin liralık sosyal yardım yapıldı.
TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ
Bakanlık, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, terör örgütünün eylemleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için de seferber oldu. Bu kapsamda, terör eylemlerinin yoğunlaştığı 2015 yılından bugüne kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 256 milyon liralık kaynak aktarılırken, bu miktarın 85 milyon 131 bin lirası terörden etkilenen vatandaşlar için 2017'de kullanıldı. Yardımlar kapsamında vatandaşların kira, gıda, giyim gibi çeşitli acil temel ihtiyaçları karşılandı.
KORUYUCU AİLEDE YENİ REKOR
Bakanlık, devlet koruması altındaki çocukların aile yanında yetiştirilmesi için başlattığı 'koruyucu aile projesinde' de rekora imza attı. 2017 yılı içerisinde devlet koruması altındaki bin 124 çocuk yuva sahibi oldu. Böylece, toplam 79 ilde 4 bin 627 ailenin yanındaki çocuk sayısı 5 bin 610'a ulaştı. Bakanlık koruyucu aileler için de maddi destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, 0-3 yaş arası çocukları koruma altına alan ailelere aylık 527 lira, 4-5 yaş arası çocuklar için 791 lira, ilkokul çağı çocuklar için 905 lira, lise çağı çocuklar için bin 19 lira, üniversite ve yükseköğrenim çağında olan çocuklar için bin 154 lira destek sağlıyor. Çocukların okula ulaşım, servis giderleri de Bakanlık tarafından karşılanıyor. Bakanlık ayrıca ailelere, talep etmeleri halinde aylık 585 liralık sigorta primi ödemesi de yapıyor.