2018'de AGİ ne kadar oldu? - Asgari Geçim İndirimi ücreti ne kadar?

Milyonlarca kişinin büyük heyecanla beklediği Asgari Ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından belli oluyor. Aynı zaman da AGİ'nin de bu toplantının ardından açıklanması bekleniyor. ''AGİ ne kadar oldu'' cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Çalışanları yakından ilgilendiren konu ile ilgili resmi açıklama ne zaman gelecek? 2018 AGİ ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi ile ilgili son gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

2018'DE AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından AGİ ücretininde resmi olarak belirlendi. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

2017 AGİ ÜCRETLERİ RAKAMLARI

Bekar: 133.31 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 160 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 180 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 200 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 213 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 133 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 153 TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 173 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 187 TL

Bekar - 123,53 TL

Evli eşi çalışmayan - 148,23 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu - 166,76 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu - 185,29 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu - 209,99 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 209,99 TL