Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yükseğini gördü.



Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 115 bin 94 puanla rekorunu yeniledi.



Dün, ABD'nin Türkiye ile vize hizmetlerinin yeniden tamamen başlatılacağı mesajını vermesinin ardından genele yayılan alımlarla 114.542,37 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,08 değer kazanarak 114.480,45 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.



Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirterek, bu ilgilinin yılın son işlem gününde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, gördüğü en yüksek seviye olan 115.093 puanın direnç, 112.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini dile getirdi.

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