Büyük araçlar ‘köprülerde eşit ücret’ istiyor

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet
(FSM) köprülerinden geçişi yasak olduğu için sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü
'nden geçebilen otobüs, kamyon, TIR gibi büyük araçlar, yüksek köprü geçiş ücreti nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı'na çıkmaya hazırlanıyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kamyon, TIR, otobüs gibi büyük araçlara Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş zorunluluğu getiren bakanlıktan "Tüm köprülerde eşit ücret" talebinde bulunacak olan taşıma sektörü temslcileri, mevcut durumun haksız rekabete neden olduğunu belirtiyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçebilmek için 70 kilometre yol kat ettiğini belirterek, "Bizim otobüsümüzle aynı büyüklükte olan turizm belgeli bir araç FSM'den 9 TL'ye geçebilirken biz 78 TL ödeyerek Yavuz Sultan Selim'den geçmek zorunda bırakılıyoruz. Üstüne bir de FSM'de tek yön ücret ödenirken, Yavuz Sultan Selim'de çift yön ücret ödüyoruz. Bu maliyetlerimizi ciddi oranda artırıyor" ifadelerini kullandı.
RAPOR SUNACAKLAR
Önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ı ziyaret edip sorunlarını detaylı bir raporla anlatacaklarını belirten Yıldırım, "Tüm köprülerde eşit ücret uygulaması talep edeceğiz. Hâlihazırda yüklenici firmaya garanti edilen bir araç sayısı var ve fark devlet tarafından ödeniyor. Geçiş ücreti diğer köprülerle eşitlenip, genel bütçeden araç farkı yerine geçiş ücreti farkı ödensin. Bu köprüye olan talebi daha da artırır" diye konuştu.
VADE UZATILSIN
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener de zorunluluğun nakliye maliyetlerini artırdığını belirterek, "Bu maliyetler iç pazardan ihraç ürünlerine kadar her şeyin fiyatına yansıyor. Köprü ücretlerinin tekrar ele alınması gerekiyor" dedi. Köprü geçişindeki yüksek ücretin köprüyü yapanların ödediği kredilerden kaynaklandığını aktaran Şener, "Eğer devlet kredi ödemesini daha uzun vadeye yayarsa fiyatlar aşağıya inecektir" şeklinde konuştu.
10 KATI CEZA KALKMALI
Köprülerden
ödemesiz geçişte 15 gün sonra 10 katı ceza
geldiğini hatırlatan Şener, "Köprü ve bağlantılı yollardan herhangi bir sebeple ödemesiz geçen bir aracımız yurtdışından döndüğünde Osmangazi Köprüsü için ödeyeceği miktar 208 TL'den 2 bin 288 liraya çıkıyor. Bir firmamıza sadece köprü cezası 600 bin TL geldi. 10 katı ceza uygulaması yerine trafik cezalarında olduğu gibi 'uygulanacak faiz ile ceza iki katını geçemez' kuralı getirilmeli" dedi.