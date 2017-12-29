CYBERPARK’a 3 girişim eklendi

Ankara Start-Up Zirvesi 3 yeni girişimin daha CYBERPARK
'ta ücretsiz ofis desteği almasını sağladı. Yılın son çeyreğine düzenlenen etkinlikte, Bilkent Cyberpark ve Bilkent Üniversitesi
Genç Girişimciler Kulübü ortaklığıyla düzenlenen Ankara Start- Up Zirvesi 3 yeni girişimin daha hayallerinin gerçeğe dönüşmesine katkı sağladı. Uluslararası ve yerel yatırımcılar, kurumsal girişim destek programları girişimcilere sundukları olanakları anlattı.
Oracle, Gittigidiyor, Deloitte, Galata Business Angels, Vestel Ventures, BIC Angels, Citymapper ve Youthall yetkilileri de paneller kapsamında ve seyircilerden gelen sorular eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
GİRİŞİMCİ SUNUMLARI
Sahne alan girişimciler yaptıkları sunumlarla jüri üyelerini ikna etmeye çalıştı. Seçilen 12 ekip sahneye çıkarak 1 dakikada projelerini anlattı. Gingerup projesi ile sahneye çıkan Melisa Ceren Arslan ve ekibi Elevator Pitch bölümünün birincisi oldu. Böylece ekip Bilkent CYBERPARK'tan 6 ay boyunca ücretsiz atölye ofisi kazandı.
Sonrasında finale seçilen 8 girişimcinin projelerini sunduğu oturuma ekosistemin önde gelen isimlerinin yer aldığı jürinin sunumlara ilgisi oldukça yüksekti.
Şimdiye kadar 20'nin üzerinde şirketin kurulmasını sağlayayan zirvenin 11'incisinde birinci seçilen Hercules firması Bilkent CYBERPARK'tan 1 yıllık ücretsiz ofis ve danışmanlık desteği kazandı. Ayrıca yine dereceye giren Robibot, Bilkent CYBERPARK'tan 6 ay boyunca ücretsiz ofis sahibi oldu. Bilkent CYBERPARK Zirve'de ödül alan 3 girişimciye ücretsiz ofis fırsatı ve bünyesindeki tüm imkânlara erişim olanağı sağlamış oldu.