Dış ticaret rakamları açıklandı

Kasım ayında dış ticaret açığı %52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Kasım ayında %75,5 iken, 2017 Kasım ayında %69,2'ye düştü.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,6 arttı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %1,6 arttı, ithalat %2,4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %11,1, ithalat %21,4 arttı.



AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT %17 ARTTI



Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Kasım ayında %46,7 iken, 2017 Kasım ayında %49,1 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %17 artarak 6 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI ALMANYA ALDI



Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,9 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36,3'tür.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %15,7 OLDU



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %81,1'dir. 2017 Kasım ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15,7, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,7'dir.

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