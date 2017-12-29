Erkekler özel dikime harcıyor

Türk erkeğinin takım elbisede özel dikim takıntısı pazarı beklenenin üzerine büyüttü. Her yıl yaklaşık yüzde 20 büyüyen pazarda özel dikim bir takım elbiseye 30 bin lira veren de var, İtalya ve Paris'te özel diktiren de... Türk erkeğinin bu tutkusu ürünleriyle orta gelir grubunu yakalayan markaları dahi 'Exclusive' koleksiyon yapmaya zorluyor.

İTHALLER TUTUNAMADI

Türk erkeğinin marka ve kalite tutkusunun gün geçtikçe arttığını dile getiren Kiğılı Genel Müdürü Hilal Suerdem, bu yüzden erkeklerin takım elbiseye çok ciddi rakamlar ödeyebildiğini söyledi. Buna bağlı olarak Türk markalarının da İtalyan kumaşlarını kullandığı exclusive koleksiyonlar hazırladığını dile getiren Suerdem, "Erkekler kendi giydiği bir takım elbiseyi başkasının üzerinde görmek istemiyor. Özel diktirmeyi tercih ediyor" dedi. Bunun için fazla para ödemekten çekinmediklerinin altını çizen Suerdem, "Yurtışından gelen erkek giyim markalarının hiçbiri pazarda tutunamadı. Ciro rekorları kıran bazı İspanyol markaların erkek kategorileri çok sıkıntıda. Çok kârlı bir iş ama iç piyasada Türk markalarıyla rekabetleri çok zor" diye konuştu. Damat ve Damat Tween'i bünyesinde barındıran Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar ise, globalleşen Türk erkek giyim markalarının aynı kaliteyi daha uygun fiyata verdiği için tercih oranlarının hızla arttığını kaydetti.

'İSTANBUL LORDLARIN ŞEHRİ BEKLENTİMİZİ KARŞILAYACAK'

Türk erkeğinin özel dikim takım elbise tutkusu Fransız Berluti'yi Türkiye'ye getirdi. Geçtiğimiz hafta İstanbul Nişantaşı'nda mağaza açan Berluti'nin Başkan Yardımcısı Antonie Pin SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. "İstanbul Süleyman gibi lordların şehri. Burada erkeklerin şık giyinme kültürü var. Beklediğimizi alacağımızdan şüphemiz yok" diyen Pin, talebe göre Türkiye'nin farklı illerinde de mağaza açabileceklerini söyledi. "Paris'teki kalitemizi burada da aynı şekilde gösterebilirsek başarı ve rakamlar doğal bir şekilde gelecektir" diyen Pin, "İstanbul Berluti için çok uygun bir yer çünkü burada özel dikime karşı çok büyük bir ilgi var. Müşteri kitlemiz hazır" dedi. Hem erkeklerde hem de kadınlarda öne çıkan bir giyim zevki gördüğünün altını çizen Pin, "Lüks, moda ve sofistikelik algısı burada gelenek haline gelmiş" diye konuştu.