Filodaki oto sayısı 346 bin adet

Yılın ilk dokuz ayında operasyonel kiralama sektörü, Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 20'si olan yaklaşık 95 bin 500 adet yeni aracı filosuna kattı. 2017 Ocak-Ekim'de yaklaşık 8.5 milyar TL yeni araç yatırımı yapan operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 26 milyar TL'yi aşarken, filosundaki araç sayısı ise 346 bin 600 oldu. TOKKDER'in, TNS Global işbirliğiyle yürüttüğü pazar araştırmasının 2017 3'üncü çeyrek sonu sonuçlarına göre, kiralama sektörü 2017'nin ilk 9 ayında yaklaşık 4 milyar 501 milyon TL vergi ödedi. Sektör, 2016'da da yaklaşık 4 milyar 950 milyon TL vergi ödeyerek, ülke ekonomisine katkı sağladı.
ZAMAN VE KAYNAK AVANTAJI
Uluslararası şirketler, uzun dönemli kiralamanın avantajlarından yıllardır yararlanıyor. Son yıllarda KOBİ
ve bireyler de operasyonel kiralama yöntemini ve sağladığı kolaylıkları keşfetmeye başladılar. Bu sayede birçok KOBİ satın almak yerine filo kiralıyor. Operasyonel kiralama her işletmeye ve bireylere kaynakları etkin kullanma ve verimlilik adına birçok avantaj sunuyor. Bu avantajlar şöyle:
Araç ihtiyaçlarınızı özkaynak kullanmadan karşılama imkânı verir. Böylece kredi limitlerini ve diğer özkaynakları işinizi büyütmek için imkân sağlar.
Araç bandrolü, araç muayenesi ve benzeri vergi bazlı ödemeler araç sahibi olunduğunda gider olarak gösterilemiyor. Ancak kiralama sayesinde işletmeler kiralama faturasındaki KDV kalemini gider kalemi olarak yazabiliyor.
Kira bedelleri düzenli ve sabit olduğu için nakit akışınızı planlayabilirken, sürpriz giderlerden de kurtulabilirsiniz.
Bandrol, trafik sigortası, kasko, muayene ve vergi işlemleri, filo kiralama şirketi tarafından takip edilir ve ödenir.
Aracın çalınması, kaza
yapması halinde yerine muadil bir araç, ikame olarak verilir.
Türkiye genelinde anlaşmalı servisler ya da filo şirketlerinin özel servislerinde hiçbir ücret ödemeden periyodik bakım hizmeti verilir.
Kış lastikleri hiçbir ücret ödenmeden değiştirilir.
Operasyonel filo kiralama, "Filo Yönetim Hizmeti" de sunuyor. Bu kapsamda araçlarınızın kaza, düzenli bakım onarım, lastik takip ve değişim, yakıt, filonun hareketliliğine ve kullanıcı performansına yönelik yönetimleri düzenli bir şekilde özel raporlama hizmeti olarak alabilirsiniz.
Böylece araçların takibi için personel istihdam edilmesine gerek kalmaz.
Filo kiralamayla işletmeler, ulaştırma ve filo yönetimine harcadıkları zamanı azaltıyor.
FİLODA HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OTO DÖNEMİ
Türkiye'de
operasyonel filo kiralama sektörünün araç parkı çoğunlukla dizel araçlardan oluşuyor. Bu oran 2017 Ocak-Ekim döneminde yüzde 94.9'a çıktı. Ancak dünyada farklı bir gelişme yaşanıyor. Kurumsal şirketler karbon ayak izini düşürmek ve yakıt maliyetlerini azaltmak için elektrikli ve hibrit araçları tercih etmeye başladı. ABD pazarında yaşanan değişime baktığımızda şirketlerin filolarındaki araçları hibrit olarak tercih etme oranı yüzde 30'un üzerinde artmış durumda. ABD'de yollara çıkan hibrit araçların yüzde 70'i, işletmeler tarafından tercih edilen filo araçlarından oluşuyor. Gelecekte bilinirliğin artması ve daha uzun menzil vaat eden fişe takılabilir 'plug-in hibrit' versiyonların da yollara çıkması ile hibrit araçlara olan talebi, çok daha yukarı seviyelere çekmesi bekleniyor. Yine ABD'de yapılan bir araştırmada, sürücülerin yüzde 69'dan fazlası, kendilerine bir hibrit araç sunulması halinde bunu kullanmayı tercih edebileceğini söylüyor. 2020'de şirketlerin filolarındaki araçları, çevreci modeller içerisinden tercih etme oranı yüzde 42 artacak.