Haberler Ekonomi Haberleri Filodaki oto sayısı 346 bin adet

Filodaki oto sayısı 346 bin adet Operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 26 milyar lirayı aştı. 2017 Ocak-Ekim döneminde satın alınan 95 bin 500 adet yeni otomobille filodaki toplam araç sayısı 346 bin 600 oldu

Giriş Tarihi: 29.12.2017