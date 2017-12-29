Girişimci hayallerine Pilot destek programı

Girişim ekosisteminde deneyimli hızlandırma programlarının sayısı oldukça az. Geçtiğimiz haftalarda girişim sermayesi şirketi kuracağını açıklayan Türk Telekom
, hızlandırma programı Pilot
için başvuruları almaya başladı.
Şirket, Pilot programını gençlere anlatmak için sosyal medyayı da etkin şekilde kullanırken, platformu daha geniş girişimci potansiyeli ile buluşturmak üzere bir viral filmi hazırladı. Hazırlanan viral filmde, genç bir girişimcinin yatırımcısıyla görüşme sürecinde yaşadığı telaşlı ve eğlenceli süreç konu ediliyor.
Türk Telekom yeni filmiyle, bugüne kadar 2 bine yakın girişimin başvurduğu Pilot programına tüm girişimcileri davet ediyor. Türk Telekom'un 2013'ten bu yana sürdürdüğü Pilot programına bugüne kadar 2 bine yakın girişim başvurdu. Pilot mezunu girişimlerine toplam 2 milyon TL nakit desteği sağlanırken, programdan bugüne kadar toplam 45 girişimci mezun oldu.