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el yakan faturalara el koydu

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017
Hükümet el yakan faturalara el koydu
, yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın internet ve uydu yayını abonesini el yakan gecikme cezalarına karşı korumaya aldı. GSM, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, internet servis sağlayıcıları faturasını geciktiren vatandaşa bir takvim yılında ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ad altında ücret çıkaramayacak. Açma-kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek. Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle hizmet durdurulursa, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.

VATANDAŞ KORUNUYOR
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi.
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Hükümet el yakan faturalara el koydu
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