KGF, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı

Reuters'a bilgi veren iki ekonomi yetkilisi ilgili kararın Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını, kısa vadede sonuçlanmasını beklediklerini söylediler.

KGF şu anda kendine tanınan 250 milyar TL'lik kefalet limitinin yaklaşık 200 milyar TL'lik kısmını kullanmış durumda. Kalan tutar ise bugüne kadar kullandırılmamıştı.

Kasım ayı sonu itibarıyla KGF'nin sağladığı 199.5 milyar TL'lik kefalet hacmi ile yaklaşık 221 milyar TL tutarında kredi hacmi yarattı.

Reuters'a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, "KGF'nin kalan limitine ilişkin karar kısa süre önce Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. 2018 yılı ilk çeyreği sonuna kadar daha önce verilmiş kredilerin geri dönüş tutarlarının da 50 milyar TL'ye ulaşmış olması bekliyoruz Bu sayede ilk çeyrek sonuna kadar 100 milyar TL'yi aşan bir kredi hacmi yaratılmış olacak" dedi.

Türk bankacılık sektöründe 2017'de KGF destekli kredilerin de yarattığı ivme ile yüzde 22 civarında beklenen kredi büyümesi son yılların en yüksek performansını gösterirken; sektörün kârına da olumlu etkisi bekleniyor. Öte yandan KGF'nin tek başına 2017 büyümesine yüzde 1.5-2 civarında katkı yaptığı da hesaplanıyor.

Reuters'ta kısa süre önce yayımlanan analize göre, Kasım sonu itibarıyla KGF kapsamında yaklaşık 221 milyar liralık kredi hacmi yakalanırken; gelecek sene KGF'nin rotatif olarak uygulanmaya devam etmesiyle bu seneki kadar olmasa da kredi büyümesinin yüzde 13-15 aralığında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan karara ilişkin Reuters'a bilgi veren bir başka yetkili ise, "Bakanlar Kurulu kararının ardından KGF kredilerine ilişkin detaylar Hazine ile KGF arasında yapılacak protokolle belirlenecek. Bankaların 2017'de KGF kredilerindeki iştahı oldukça yüksekti, bu iştah KGF desteğiyle 2018 ilk çeyrek başta olmak üzere tüm yıl sağlanacak kredilerde de devam edecektir" dedi.