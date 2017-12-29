Son dakika haberi: Asgari ücret tespit komisyonu son toplantısını yapıyor
Son dakika haberi... Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor.
Giriş Tarihi: 29.12.2017 13:39Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 15:10
Toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2018'de geçerli olacak asgari ücreti açıklaması bekleniyor.
Şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Sarıeroğlu ile görüşüyor.