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'den biletleri ile ilgili flaş karar!

Türk Hava Yolları (), ile arasında kısıtlarının kaldırılması sürecinde yolcuların mağdur olmaması için bilet değişiklik ve iadelerinde bazı düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 10:34
THY'den ABD biletleri ile ilgili flaş karar!

'nin resmi internet sitesinde "- ve ABD-Türkiye biletlerinde değişiklik ve iadeler" başlığıyla yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu yolcular için 9 Ekim'e kadar yapılmış olan Türkiye çıkışlı, ABD varışlı (transit uçuşlar ve geçerli ABD sine sahip yolcular hariç) biletlemeler için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olmak üzere aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın, aynı kabin içerisinde ücretsiz rezervasyon değişikliği yapılacağı kaydedildi.

ÜCRETSİZ İADE EDİLECEK

Güzergah değişikliklerinin ise orijinal ücret kuralları doğrultusunda yapılacağına değinilen açıklamada, "İade talepleri ücret kurallarına bakılmaksızın ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 9 Ocak 2019 tarihine kadar uzatılabilecektir. Ödemesi yapılmış veya garanti MCO'su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) iptal ve iade işlemlerinin, mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

ÜCRETSİZ REZERVASYON VE GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Açıklamada, ABD pasaportlu yolcular için 9 Ekim'e kadar yapılmış olan ABD çıkışlı, Türkiye varışlı biletlemeler (transit uçuşlar ve geçerli Türkiye vizesine sahip yolcular hariç) için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olarak, "Stopover" durumundaki yolcular dahil olmak üzere, aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın, aynı Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) bölgesi içerisinde olmak kaydıyla, aynı kabin içerisinde ücretsiz rezervasyon ve güzergah değişikliği yapılacağı bildirildi.

İade taleplerinin ücret kurallarına bakılmaksızın ücretsiz yapılacağı aktarılan açıklamada, "Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 9 Ocak 2019 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. Ödemesi yapılmış veya garanti MCO'su alınmış grupların rezervasyonlarının (talep halinde) iptal ve iade işlemlerinin, mevcut ücret kuralları kapsamında var olan cezaları gözetilmeksizin yapılacaktır." değerlendirilmesi yapıldı.

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THY'den ABD biletleri ile ilgili flaş karar!
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