‘Türkiye büyümez’ diyenler ters köşe oldu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
, dünya ekonomisindeki canlanmanın bu yıl ki büyüme performansına olumlu katkı sağladığını belirterek, "Özellikle hain darbe girişimi sonrasında aldığımız tedbirlerin uygulamaya konulmasıyla ekonomik açıdan başarılı bir yıl geçirdik" dedi. Küresel ölçekte 2017'nin siyasi gerginliklerin, jeopolitik risklerin, korumacılık eğilimlerinin arttığı bir yıl olduğunu ifade eden Elvan, ekonomi açısından değerlendirildiğinde ise 2008'den bu yana ilk kez dünya ekonomisinde ciddi bir canlanma işaretlerinin görüldüğünü söyledi.
2017'DE YÜZDE 7 AŞILACAK
Ekonomi alanında da olumsuz beklentilerin ters yüz olduğu bir yılın geride kaldığına dikkati çeken Elvan, "Türkiye'nin büyüyemeyeceğini söyleyenlerin bir anlamda ters köşe olduğu bir yıl geçti. Dünya ekonomisindeki canlanma da 2017 büyümesine pozitif katkı verdi. Özellikle hain darbe girişimi sonrasında aldığımız tedbirlerin uygulamaya konulmasıyla ekonomik açıdan oldukça başarılı bir yıl geçirdik" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin 9 aylık büyüme performansının yüzde 7.4 olduğunu hatırlatan Elvan, bu yılın sonunda yüzde 7'nin üzerinde büyüme beklediğini dile getirdi.
YATIRIMLAR CANLANDI
Elvan, bu yılki büyümenin kompozisyonunun sağlıklı olmadığına dair eleştirilere de yanıt vererek, "Özellikle 3'üncü çeyrekte son derece pozitif netice aldık. Sanayinin son bir yıldaki büyüme hızı yüzde 14.8, makine-teçhizat üretimine baktığımızda 2017 yılının 3. çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15.3 artış var" ifadelerini kullandı. Harcamalara bakıldığında, yatırımların 3'üncü çeyrekteki yüzde 11.1'lik büyümeye 3.6 puanlık katkı sağladığını ve yıllık bazda yüzde 12.4'lük büyüme kaydedildiğini belirten Elvan, söz konusu büyümenin özel tüketim harcamalarının üzerinde olduğunu bildirdi.
SANAYİ ÜRETİMİ YÜKSEK
Elvan, ihracattaki performansın da oldukça iyi gittiğinin altını çizerek, net ihracatın büyümeye pozitif katkısının sürdüğünü kaydetti. Bakan Elvan, "2017'deki büyüme performansı sağlıklı. En önemli göstergelerden sanayi üretimi oldukça yüksek. Harcamalar yönüyle de özellikle yatırım malı üretiminin oldukça yüksek olduğunu ifade etmek istiyorum. İhracatın performansı oldukça iyi. İnşallah yılsonu itibarıyla bir yıllık büyümemiz yüzde 7'nin üzerinde olacak ki Çin ve Hindistan ile yarışır konuma gelmiş olacağız" dedi.
TURİZM CANLANACAK
Gelecek yıl büyümenin kompozisyonunun nasıl olabileceğine ilişkin görüşlerini de paylaşan Elvan, özellikle hizmetler sektöründeki hızlı gelişmeye işaret etti. Elvan, hizmetler sektöründeki canlılığın devam etmesini beklediklerini dile getirerek, "Turizmin daha da canlanacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Sanayi üretiminin de artmasını beklediklerini anlatan Elvan, şöyle devam etti: "Tarımda belki de sektörün uzun dönem ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı göreceğiz. Kuraklık nedeniyle 2017'de bazı ürünlerin üretiminde bir miktar düşüş oldu ama gelecek yıl bu yıla göre daha iyi bir büyüme bekliyoruz."
İSTİHDAM EKSENLİ POLİTİKA
Enflasyon ve işsizlik
konusunda 2018'den beklentilerini de paylaşan Elvan, Orta Vadeli Program'da (OVP) büyüme ve istihdam
eksenli bir politika ortaya koyduklarını söyledi. OVP kapsamında hemen hemen her alanda alacakları tedbirlerin büyümeye ve istihdama katkı sağlayacağını vurgulayan Elvan, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmanın temel hedefleri arasında yer aldığını bildirdi. Elvan, "Biz bu alanda petrokimya, savunma sanayisi, enerji ekipmanları, yazılım, ileri malzeme teknolojileri gibi alanlara yoğunlaşacağız. İthalatımızın yoğun olduğu alanlarda Türkiye'de üretime yönelik özellikle proje bazlı teşvik sistemimiz olmak üzere destekler sağlayacağız ki cari açık sorununu kökünden çözelim" diye konuştu. Elvan, hükümet olarak enflasyonla mücadeleyi önemsediklerinin altını çizerek, "Bu aydan itibaren enflasyonda düşüş gözlemleyeceğiz. Aralık 2017-Mart 2018 döneminde düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. OVP hedefimize ulaşma noktasında gerekli tedbirlerimizi alacağız" ifadesini kullandı.
1 YILDA 1.2 MİLYON İSTİHDAM
İşsizlik konusuna da değinen Elvan, Türkiye'nin istihdam oluşturmada oldukça başarılı bir ülke olduğunu belirtti. Meslek edindirme, işbaşı eğitim programlarıyla ilave istihdam teşvikleri birlikte değerlendirildiğinde, nitelikli insan yetiştirme konusunda önemli destekler verdiklerini vurgulayan Elvan, bunların pozitif sonuçlarını aldıklarını söyledi. Elvan, bu yılın eylül ayı itibarıyla bir yılda 1 milyon 233 bin ilave istihdam sağladıklarını hatırlatarak, 9 aylık dönemde sağlanan ilave istihdamın da yaklaşık 2 milyon 100 bin kişi olduğunu bildirdi. İşsizlik oranının istenilen düzeye düşmemesinde işgücüne katılım oranının yüksekliğinin etkili olduğuna işaret eden Elvan, şunları kaydetti: "İşgücüne katılım, ekonominin canlı, geleceğe yönelik beklentilerin olumlu olduğu dönemlerde yükselir. İşgücüne katılım oranı 1 puan yükseldi ki bu işsizlik oranlarını 1.8 puan yukarı çekiyor. Buna rağmen işsizlik oranlarını aşağı çekebiliyorsak bu başarıdır. İşsizlik oranlarını tek haneye indirme noktasında 2018'de de yoğun çaba sarf edeceğiz."