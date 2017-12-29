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için bir ilk... 'ndan geçti

Norveç'in güney kıyısındaki Hoylandsbygda Limanı'ndan 'a gitmek üzere yola çıkan "'nin ilk sondaj gemisi Deepsea Metro-2", 'ndan geçti.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2017 21:11
Türkiye için bir ilk... Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Alınan bilgiye göre, Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 'de sondaj yapmak için kullanacağı "Deepsea Metro-2" isimli gemi, saat 17.00'de yönünden boğaza giriş yaptı.

Marshall Adaları bayraklı 51 bin 283 grostonluk gemi, saat 18.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Sahil güvenlik ekiplerinin boğaz geçişinde eşlik ettiği 229 metre uzunluğundaki gemi, 'ne doğru yol almaya başladı. Çanakkale İskelesi ve kordon boyunda bulunan çok sayıda kişi, geminin geçişini ilgiyle izledi.


Türkiye'nin envanterine dahil edilecek gemiyle her yıl ve Akdeniz'de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. 'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen "Deepsea Metro-2", 12 bin fit deniz ve maksimum 40 bin fit sondaj derinliği özelliklerine sahip.

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Türkiye için bir ilk... Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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