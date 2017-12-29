Türkiye lojistik üssü oluyor

Gelişmekte olan ülkeler arasında en canlı ekonomilerden biri olan Türkiye, Doğu ile Batı'yı, Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayarak, küresel ticaret için önemli bir kesişme noktasında yer alıyor. Türkiye'nin stratejik konumu; dört saatlik uçuş mesafesi içinde toplam 1.6 milyar nüfuslu, milli geliri 30 trilyon doları aşan, toplam küresel ticaretin neredeyse yarısına karşılık gelen bir dış ticaret hacmine sahip birçok pazara erişim sunuyor. Türkiye'deki ticaret dikkat çekici bir biçimde artarken, bölgenin küresel ticaretteki varlığı da giderek güçleniyor. Türkiye'nin 2017 yılında 157 milyar doları aşması beklenen ihracatının 2023 yılında 500 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının da 850 milyar dolardan 2 trilyon dolara çıkması hedefler arasında yer alıyor.



ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 5.6

Son 14 yılda yıllık ortalama yüzde 5.6 büyüyen Türkiye ekonomisi, lojistik sektörü için birçok fırsat sunuyor. Türkiye, güçlü ekonomik büyümesinin yanı sıra, Avrupa'nın en büyük ve en genç iş gücü havuzlarından birine sahip bulunuyor. Türkiye nüfusunun yüzde 42'den fazlasını 24-54 yaş arasındakiler oluştururken, buradan doğan iş gücü avantajı lojistik sektörüne de yansıyor. Yatırımcılar, sektörün farklı taleplerini karşılayacak nitelikli iş gücünü rekabetçi maliyetlerle kolayca istihdam edebiliyor.



YATIRIMLAR CEZBETTİ

Son 15 yılda gerçekleştirilen kamu ve özel sektör altyapı yatırımları, Türkiye'de sunulan lojistik hizmetlerini önemli ölçüde iyileştirdi. Çok sayıda yeni havaalanı inşa edilirken, otoyollar ile ülkenin dört bir yanına erişim kolaylaştı. Buna ek olarak, artan hızlı tren ağı büyük şehirleri birbirine bağlamaya başlarken Türk limanlarının kapasitesi de arttı. Türkiye ayrıca, 21 adet lojistik merkezi/köyü kuruyor. Bugüne kadar yedisi tamamlanan bu merkez ve köylerde sunulacak farklı taşımacılık yöntemleri nakliye maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacak.



25 BİN KİLOMETRE DEMİRYOLU

Hükümet, lojistik altyapısını daha da güçlendirmek amacıyla, 2023 yılına kadar ulaşılması planlanan iddialı hedefler belirledi. Bu hedefler arasında 36 bin 500 kilometre bölünmüş yola ve 8 bin kilometre otoyola, toplamda 70 bin kilometreyi aşan kara yolu ağına sahip olmak yer alıyor. Ayrıca 12 bin kilometresi hızlı tren hattından oluşan toplam 25 bin kilometrelik demir yolu yapılması,, tünel yol uzunluğunun 360 kilometreden 700 kilometreye çıkarılması hedefleniyor. Yıllık taşınan yolcu sayısının 1 milyar kişiye, yük hacminin ise 125 milyon tona çıkarılması planlanıyor.



HAVALİMANI SAYISI ARTIYOR

Dünyanın en büyük havalimanının inşaatı son hızla devam ederken, 2023 hedefleri arasında Türkiye'deki herhangi bir noktadan en yakın havaalanına ulaşımı maksimum 100 kilometre yol kat ederek sağlamak ve böylece hava taşımacılığında yıllık toplam kapasiteyi 400 milyon yolcuya yükseltmek yer alıyor. Konteyner elleçleme kapasitesi 8.4 milyon TEU'dan 32 milyon TEU'ya yükseltilmesi, Deniz filosu taşıma kapasitesinin de yaklaşık 2 kat artırılması hedefleniyor.



240 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Türkiye'nin Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kolay erişim imkânı sağlayan avantajlı coğrafi konumu, bölgedeki yük taşımacılığı için bir üs işlevi görmesini sağlıyor. Türkiye lojistik endüstrisi, günümüzdeki hacmiyle ülke milli gelirinin yüzde 12-13'ünü oluşturuyor. Sektörün 2023 büyüklüğünün 200-240 milyar dolara çıkarılması planlanıyor.